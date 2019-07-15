Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить Украину

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Второй форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире осенью. Как стало известно, белорусский президент принял приглашение посетить этот форум. Об этом рассказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол:

"Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие", - цитирует его belta.by.

По мнению посла, это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях.

Говоря о торгово-экономическом взаимодействии двух стран, посол назвал его позитивным. Экспорт Беларуси в Украину без учета углеводородов увеличился на 21% по итогам 5 месяцев. Продолжается реализация совместных проектов по восстановлению полноценного судоходства по реке Днепр.