2019-07-15T14:45:26+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить Украину

Президенты встретятся на форуме регионов в Житомире
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Лукашенко посетит форум регионов в Житомире. Фото: belta.byЛукашенко посетит форум регионов в Житомире. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

Второй форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире осенью. Как стало известно, белорусский президент принял приглашение посетить этот форум. Об этом рассказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол:

"Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие", - цитирует его belta.by.

По мнению посла, это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях.

Говоря о торгово-экономическом взаимодействии двух стран, посол назвал его позитивным. Экспорт Беларуси в Украину без учета углеводородов увеличился на 21% по итогам 5 месяцев. Продолжается реализация совместных проектов по восстановлению полноценного судоходства по реке Днепр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В туалете гомельской больницы нашли новорожденную девочку - ее спасли
До семи лет лишения свободы: МВД ищет лжеминеров офисов БРСМ
Житель Пинска выращивал в гараже галлюциногенные грибы
Работница магазина в Сенно украла из кассы больше 30 тысяч рублей
Двойное убийство в Осиповичах: мужчину и его племянника застрелили
Областные комитеты БРСМ «заминировали»
55-летняя уборщица похитила арендный самокат, чтобы кататься на нем бесплатно
В Речице пьяный водитель врезался в машину ГАИ
В Барановичах маршрутка врезалась в дерево. Пострадали 5 человек
ГАИ задержала за рулем двух пьяных сотрудников органов внутренних дел
В Кобринском районе на свадьбе убили мужчину
«Белавиа» открыла рейс в Мюнхен
Белорусский МАЗ перевернулся на 8-м этапе ралли «Шелковый путь»
Синоптики рассказали, какая будет погода в ближайшие дни
В Глубокском районе опрокинулась легковушка. Пострадала водитель
Министр образования считает магистратуру необязательной
После мощного дождя в Пинске затопило улицы
В крови водителя, который прокатил женщину на капоте, в результате чего она погибла, нашли 1,5 промилле алкоголя