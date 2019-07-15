2019-07-15T15:29:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

До семи лет лишения свободы: МВД ищет лжеминеров офисов БРСМ

Взрывных устройств обнаружено не было
Павел МИЦКЕВИЧ
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МВД ищет лжеминеров офисов БРСМ. Фото: МВДМВД ищет лжеминеров офисов БРСМ. Фото: МВД
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Правоохранители в течение нескольких часов тщательно обследовали все здания и помещения, где располагаются комитеты БРСМ. В результате никаких взрывных устройств обнаружено не было. В настоящее время ведется поиск отправителей сообщений о «минировании», сообщает МВД Беларуси.

Напомним, в понедельник на электронные адреса областных комитетов БРСМ поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Информация поступила в оперативно-дежурные службы областных управлений внутренних дел и ГУВД Мингорисполкома, в областные комитеты молодежной организации были направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, а также МЧС и медики.

- Подобные «послания» очень дорого обходятся государству, поэтому наказание лжеминерам предусмотрено весьма нешуточное. Вплоть до семи лет лишения свободы, - отметили в МВД.

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