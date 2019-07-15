В туалете гомельской больницы нашли новорожденную девочку - ее спасли

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Сегодня в 13.55 в оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома поступило сообщение от медперсонала детской областной клинической больницы о том, что в туалете общего пользования (находится в холле здания) в раковине обнаружена новорожденная девочка. Рядом находился пакет с детскими вещами. Предположительный возраст ребенка - 5 дней, ее состояние оценивается как стабильное.

- Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят поисковые мероприятия, чтобы найти маму. Если вы располагаете информацией по данному поводу, сообщите в милицию по телефону 102, - призвала в Telegram-канале официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.