К выходным в Беларусь вернется тепло

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Куртки пока прятать рано: в ближайшие дни в Беларуси ожидается прохладная погода с дождями.

Во вторник, 16 июля, днем будет +19...+25 градусов. В среду, 17 июля - до +16...+22 градусов. В четверг, 18 июля, ожидается от +15 по северо-востоку до +23 по юго-западу Беларуси. В эти дни не забудьте захватить с собой зонтики - ожидаются дожди.

Как сообщает belta.by, погода начнет улучшаться в пятницу, 19 июля, хотя без кратковременных дождей тоже не обойдется. Днем - от +17 градусов по северо-востоку до +26 по юго-западу.

А вот на выходных, скорее всего, можно будет и позагорать: в Беларусь вернется настоящее лето. Днем в субботу прогнозируется +20...+27, а в воскресенье +22...+29 градусов.