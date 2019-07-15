2019-07-15T17:35:01+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко едет в Санкт-Петербург на встречу с Путиным

Президенты примут участие в Форуме регионов Беларуси и России
Ирина ВЕТРОВА
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Лукашенко встретится с Путиным в Санкт-Петербурге. Фото: belta.byЛукашенко встретится с Путиным в Санкт-Петербурге. Фото: belta.by
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17 - 18 июля Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию.

Как сообщает president.gov.by, 17 июля главы двух государств проведут неформальную встречу.

А 18 июля белорусский президент вместе с Владимиром Путиным примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Запланировано время для двусторонних переговоров двух президентов.

Планируется обсудить вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между странами, а также взаимодействие в рамках Союзного государства.

КСТАТИ

Сегодня стало известно о том, что Александр Лукашенко принял предложение Владимира Зеленского посетить Украину. Встреча произойдет на втором форуме регионов Украины и Беларуси, который пройдет в Житомире осенью.

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