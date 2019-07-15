2019-07-15T17:27:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав Беларуси хочет снизить цены на лекарства

Можно присылать для сравнения чеки на препараты, купленные за границей
Ирина ВЕТРОВА
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Если таблетки за границей дешевле, присылайте в Минздрав доказательства.Если таблетки за границей дешевле, присылайте в Минздрав доказательства.Фото: Раиса ЮДИНА
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Необычное объявление появилось на сайте Минздрава Беларуси и на странице ведомства в сети Фейсбук. В нем говорится о том, что Министерство здравоохранения проводит работы по возможному снижению стоимости некоторых лекарств. Для этого проводится анализ стоимости препаратов, в том числе тех, которые приобретаются за границей.

Минздрав предлагает всем желающим принять участие в обсуждении и оставить свои комментарии к закрепленной записи на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Информация должна быть достоверной: если вы покупали за границей лекарства, цены на которые отличаются от цен на аналогичные лекарства в Беларуси, то приложите фото упаковки или чека с указанием страны или города.

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