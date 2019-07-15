Двое студентов взяли авто на прокат, чтобы развозить по Минску «закладки» с наркотиками

В Минске молодые люди разложили 100 закладок и собирались оставить еще 180. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

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Столичные правоохранители задержали двух жителей Дзержинского района, работающих на интернет-магазин психотропов, сообщают в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Молодые люди, 18 и 17-летний друзья, устроились «на работу» в интернет-магазин по продаже нарковеществ примерно в начале лета. Закладки им было поручено оставлять во всех микрорайонах столицы.

– Для того, чтобы развозить наркотики по тайникам иногородние студенты решили воспользоваться услугами каршеринга. На арендном авто они забирали партии расфасованных наркотиков у дилеров, а затем все развозили «по точкам», – уточнили в пресс-службе.

В тот момент, когда преступники оставляли очередную закладку, их и поймали. Это произошла на улице Шаранговича. В арендованной машине лежал рюкзак еще со 180 закладками особо опасного вещества – альфа-PVP.

– При задержании у молодых людей изъяты наркотики общим весом примерно 60 граммов, – уточнили в ГУВД. – Также известно, что за время работы молодые люди успели осуществить на улицах столицы около 100 наркотических закладок.

Сейчас устанавливаются покупатели и другие лица причастные к обороту наркотиков. Дело передано на правовую оценку. Если действия молодых людей квалифицируют по части 3 статьи №328, студенты могут попасть в заключение максимально на 15 лет.