2019-07-15T19:02:15+03:00
Политика
КП Беларусь

Минобороны опровергло информацию о суициде срочника в Слониме

Проводится проверка
Надежда БУТОВИЧ
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Царапины, которые нанес себе солдат, были совершенно неопасными.Царапины, которые нанес себе солдат, были совершенно неопасными.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В пресс-службе Министерства обороны заявили, что информация о попытке суицида солдата в одной частей Слонимского гарнизона не верна.

На данный момент, командование проводит проверку происшествия, чтобы определить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Так как, если военнослужащий срочной военной службы, умышленно причинил себе телесные повреждения, чтобы уклониться от службы, – это является уголовным преступлением.

– Действительно, один из военнослужащих умышленно и публично исцарапал себе руки. Но раны эти не несут никакой опасности для жизни, – пояснили в пресс-службе.

Сейчас солдату грозит уголовное разбирательство. Напомним, лицо в статусе военнослужащего, уклоняющееся от несения службы через умышленное членовредительство или симуляцию, как и отказывающийся выполнять воинские обязанности, может быть лишен свободы на 7 лет максимально.

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