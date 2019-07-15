2019-07-15T19:37:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле подростки приспособили 10-метровую колонну моста под опасное развлечение

Дело расследует прокуратура
Надежда БУТОВИЧ
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Подросткам вынесли предупреждение, а руководству Гомельского отделения БЖД – предписание ограничить свободны доступ в опасную зону. Фото: Гомельская транспортная прокуратура.Подросткам вынесли предупреждение, а руководству Гомельского отделения БЖД – предписание ограничить свободны доступ в опасную зону. Фото: Гомельская транспортная прокуратура.
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ЧП произошло на автодорожном мосту через реку Сож в областном центре, сообщают в пресс-службе Гомельской прокуратуры.

Среди буднего дня примерно в 14.00 часов очевидцы обнаружили на мосту троих несовершеннолетних. Подростки «лавировали» под пролетными строениями автомоста в подвесном техническом проходе.

– Нарушители проигнорировали инфотаблички, запрещающие нахождение посторонних в этом месте. Они закрепили тросы и приспособили мост под занятие скалолазанием, – уточнили в прокуратуре.

Кроме того, сообщается, что колонна была испещрена рисунками и надписями типа граффити, что говорит о том, что под мостом эти и другие молодые люди проводят время в опасных развлечениях регулярно.

– Во время мониторинга в зоне повышенной опасности были обнаружены четверо молодых людей, занимающихся «скалолазанием». Им было вынесено официальное предупреждение со стороны Гомельского транспортного прокурора Сергея Казакевича, – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, из-за наличия свободного доступа к подвесной конструкции моста, что нарушает требования общественной безопасности, было вынесено предписания руководству Гомельского отделения БЖД.

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