2019-07-15T20:33:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Минске водитель избил велосипедиста за то, что тот ехал по дороге

Инцидент сняли на видеорегистратор
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина толкнул велосипедиста и, едва он встал, ударил его ногой. Фото: стоп-кадр.Мужчина толкнул велосипедиста и, едва он встал, ударил его ногой. Фото: стоп-кадр.
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Конфликт между водителем и велосипедистом произошел в белорусской столице в понедельник, 15 июля, информирует сообщество «ЧП Беларусь» во ВКонтакте.

Инцидент произошел на столичной улице Козыревской. На видео видно, как водитель притормозив, что-то сказал велосипедисту, едущему попутно, а потом «подрезал» его и вышел из машины. Велосипедист тоже спешился и в этот момент плотный мужчина, который был за рулем «Шкоды» сильно толкнул парня на велосипеде обеими руками, стал наносить удары ногой.

Велосипедист не растерялся и указал на то, что ссади авто с регистратором – идет запись, есть очевидцы хулиганских действий «водилы». Злоумышленника это остановило, он сел в свое авто и уехал с места ЧП. А велосипедист подошел к водителю авто с регистратором, чтобы попросить запись для обращения в милицию.

Под видео мнения комментаторов разделились. С одной стороны велосипедист нарушил ПДД и ехал по проезжей части при наличии тротуара, но с другой стороны, никто не имеет права нападать на другого человека, вершить самосуд.

Конфликт, наверняка, разберут правоохранители. И грубиян в следующий раз подумает прежде чем «махать» ногами, доказывая правоту.

Конфликт с велосипедистом в Минске.

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