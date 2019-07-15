В Крупках с рельсов сошли вагоны грузового состава

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Инцидент на железной дороге произошел в понедельник, 15 июля, сообщает пресс-служба БЖД.

Днем, около примерно в 16.10 часов в Минском отделении железной дороги на перегоне между Крупками и Приямино следовал грузовой состав №3007. Товарняк двигался по первому главному пути, направляясь из Орши в Минск. В какой-то момент 7 из 89 вагонов в составе поезда сошли с рельсов.

– Сошедшие с рельсов вагоны были пустыми. В ЧП никто не пострадал, так же не было нанесено ущерба и окружающей среде, – уверили в пресс-службе.

Однако пути были повреждены. К работам были подключены восстановительные составы с оршанской и минской станций. В это же время по второму главному пути было оперативно организовано движения как четных, так и нечетных поездов.

– Из-за инцидента некоторые пассажирские поезда следуют с отклонениями от графика. Так поезд бизнес-класса 704, отправляющийся из Минска в Витебск в 17.04, проследует через Молодечно и Полоцк. Межрегиональный состав экономкласса 612 отправляющийся из Барановичей в Витебск в 15.10 после Минска-Пассажирского проследует через Осиповичи и Могилев, – уточнили в пресс-службе.

Всю актуальную информацию можно узнать в контакт-центре БЖД по номеру 105.

Происшествие расследует комиссия.