2019-07-15T21:29:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пинске строители наткнулись на ДОТ полный оружия

Боеприпасы сохранились со времен ВОВ
Надежда БУТОВИЧ
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Разоружать огневую точку будут саперы. Фото-иллюстрация: pixabay.com.Разоружать огневую точку будут саперы. Фото-иллюстрация: pixabay.com.
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ЧП произошло в районном центре в понедельник, 15 июня, информирует пресс-служба Пинского городского исполнительного комитета.

Инцидент произошел на улице Брестской у 179 дома. Склад с оружием был обнаружен городскими строителями.

– Специалистам было поручено демонтировать ДОТ (Прим.: долговременная огневая точка) времен Великой Отечественной войны. Во время его демонтажа было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, – уточнили в городском исполкоме.

Об опасной находке были сразу же оповещены соответствующие службы. Правоохранители, в свою очередь, оцепили место происшествия, обеспечив общественную безопасность.

А для разоружения склада были вызваны специалисты саперно-пиротехнической группы из Барановичей.

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