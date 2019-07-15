Пьяный гродненец бросался ножами в детей, мешавших ему спать

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло на днях в областном центре, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Днем на улице Пролетарского во дворе многоэтажки в центре конфликта оказались… дети, играющие на детской площадке. Один из жильцов дома, 47-летний мужчина, в этот день был в изрядном подпитии. Мужчина был в своей квартире на восьмом этаже, но несмотря на это ему хорошо было слышно детей, играющих во дворе.

– Сначала выпивоха стал ругаться на ребятню с балкона, начал угрожать. И тогда один из детей побежал за родителями. Приход взрослых не утихомирил дебошира, и он решил перейти от слов к действию. С балкона восьмого этажа хулиган метнул в детей два кухонных ножа, – рассказали в пресс-службе.

К счастью, ножи упали вниз благополучно – никого не задев. На агрессивного соседа гродненцы заявили в милицию. Против хулигана возбуждено уголовное дело.

Известно, что ранее мужчина к ответственности не привлекался, но в 2019 году он уже отвечал за пьяное появление в общественном месте и мелкий дебош.