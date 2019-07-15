2019-07-15T22:01:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Пьяный гродненец бросался ножами в детей, мешавших ему спать

К счастью, никто не пострадал
Надежда БУТОВИЧ
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Дебошир бросил кухонные ножи в детей на детской площадке.Дебошир бросил кухонные ножи в детей на детской площадке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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ЧП произошло на днях в областном центре, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Днем на улице Пролетарского во дворе многоэтажки в центре конфликта оказались… дети, играющие на детской площадке. Один из жильцов дома, 47-летний мужчина, в этот день был в изрядном подпитии. Мужчина был в своей квартире на восьмом этаже, но несмотря на это ему хорошо было слышно детей, играющих во дворе.

– Сначала выпивоха стал ругаться на ребятню с балкона, начал угрожать. И тогда один из детей побежал за родителями. Приход взрослых не утихомирил дебошира, и он решил перейти от слов к действию. С балкона восьмого этажа хулиган метнул в детей два кухонных ножа, – рассказали в пресс-службе.

К счастью, ножи упали вниз благополучно – никого не задев. На агрессивного соседа гродненцы заявили в милицию. Против хулигана возбуждено уголовное дело.

Известно, что ранее мужчина к ответственности не привлекался, но в 2019 году он уже отвечал за пьяное появление в общественном месте и мелкий дебош.

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