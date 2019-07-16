В Бобруйске водитель наехал на пешехода, стоявшего на тротуаре

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ДТП случилось в понедельник. В 17.48 поступило сообщение в МЧС. Водитель легкового автомобиля БМВ-525 не справился с управлением и совершил наезд на находившегося на тротуаре пешехода. Работники МЧС из-под автомобиля извлекли 50-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в УЗ «Бобруйская центральная больница», ее состояние оценивали как тяжелое.

Автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются работниками ГАИ УВД Бобруйского горисполкома.