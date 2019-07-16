2019-07-16T10:16:03+03:00
Политика
КП Беларусь

VI Форум регионов Беларуси и России: турмаршрут Брест - Волгоград и контракты Гомельской области на $93 млн

Форум пройдет с 16 по 18 июля
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На Форуме с докладами выступят члены делегаций.На Форуме с докладами выступят члены делегаций.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Сегодня в Санкт-Петербурге открывается VI Форум регионов Беларуси и России. На нем планируется обсудить перспективу развития туристического маршрута Брест - Волгоград.

- По этому маршруту есть обмен небольшими группами, но туристов может быть значительно больше. Мы предлагаем нитку маршрута: Волгоград - Москва - Смоленск - Витебск - Орша - Минск - Брест - Пинск - Гомель - Брянск - Воронеж - Волгоград. Это может быть целый поезд или несколько вагонов. Маршрут будет особенно востребован в такие знаковые дни, как 9 мая, 22 июня. Думаю, вопрос можно решить в рамках Союзного государства, - цитирует belta.by начальника управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николая Глушеню. Отмечается, что в прошлом году Брестскую область посетили 208 тыс. организованных туристов, из них 65% - россияне.

В рамках подготовки и проведения мероприятий форума Гомельская область намерена подписать экспортные контракты на сумму $93 млн. Планируется, что с российскими партнерами документы подпишут 50 организаций региона. Общее количество контрактов превысит 160. Как рассказали в комитете экономики облисполкома, товарооборот между Гомельской областью и российскими субъектами за январь - апрель составил почти $1,95 млрд.

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