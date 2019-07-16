В Минске задержали хулиганов, которые громили остановки городского транспорта

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Сотрудники департамента охраны МВД задержали хулиганов, громивших остановки. Ночью 15 июля наряд Фрунзенского отдела, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о хулиганских действиях двух подростков на остановке «Лабунщина» (пересечение улиц Каменногорская и Лидская). Сотрудники милиции оперативно прибыли к месту, обнаружили разбитые стекла на остановочном пункте и заметили двух молодых людей, которые шли по полю. В ходе непродолжительной пешей погони несовершеннолетние хулиганы были задержаны и доставлены во Фрунзенское РУВД для разбирательства.

Ночью 14 июля, сотрудники групп задержания Московского отдела охраны обеспечивали общественный порядок на своих маршрутах патрулирования. В 2 часа ночи им поступила информация: по улице Есенина двое мужчин разбили стекло на остановке «Детский сад». Сотрудники группы задержания незамедлительно направились в сторону совершения правонарушения, на месте хулиганов не обнаружили, но зафиксировали следы повреждения, стекла на остановке были разбиты. Сотрудники группы задержания при отработке прилегающей территории по приметам обнаружили двоих мужчин, которые пытались убежать от милиционеров. Хулиганы были задержаны и доставлены в Московское РУВД для дальнейшего разбирательства, сообщает сайт МВД.