2019-07-16T11:30:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто сегодня выиграет 100 000 рублей?

Обладателя главного приза игры «Удача в придачу!» определит председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов
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Главного победителя определит председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов (на фото слева).Главного победителя определит председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов (на фото слева).
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Сегодня, 16 июля, состоится розыгрыш призов 124-го тура игры «Удача в придачу!», во время которого своих обладателей найдут более 12 тысяч различных призов, включая крупную денежную сумму 100 000 рублей и три автомобиля «Джили Эмгранд Х7». Выиграть призы могут покупатели «Евроопт», получившие игровые коды с 1 по 14 июля.

Зрителей розыгрыша ожидает интересная программа с участием известных персон. Главного победителя определит председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов. Кстати, «Евроопт» - давний партнер федерации. Буквально на днях было подписано соглашение о спонсорской поддержке на сумму почти $130 тысяч в эквиваленте.

Кому сегодня улыбнется удача? Узнаем уже совсем скоро! Розыгрыш состоится в минском гипермаркете «Евроопт» по ул. Казимировской, 6. Смотрите трансляцию в прямом эфире на телеканале ОНТ, сайте evroopt.by или официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало в 18.20.

Желаем удачи!

Среди призов три автомобиля «Джили Эмгранд Х7».

Среди призов три автомобиля «Джили Эмгранд Х7».

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