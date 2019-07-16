2019-07-16T19:31:46+03:00
Общество
КП Беларусь

100 000 рублей выиграла покупательница «Евроопт» из Шарковщинского района

Стали известны победители 124-го тура игры «Удача в придачу!»
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Главного победителя определил председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов.Главного победителя определил председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов.
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Вот имена счастливчиков, которым сегодня повезло выиграть крупные призы от «Евроопт». Обладателем 100 000 рублей в 124-м туре игры «Удача в придачу!» стала Лариса Швед из деревни Веретеи 1, что находится в Шарковщинском районе в Витебской области. Главного победителя определил председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов.

А новенькие автомобили «Джили Эмгранд Х7» достались Николаю Шабловскому из Новополоцка, Ивану Зиняеву из Минска, Наталье Хариборько из поселка Ипуть в Гомельской области.

Также среди участников было разыграно 100 призов по 500 рублей, 2000 призов по 100 рублей и 10 000 сертификатов на покупки в «Евроопт».

Поздравляем победителей! Желаем всем участникам везения в новых турах игры «Удача в придачу!».

Победителям достались новенькие автомобили «Джили Эмгранд Х7».

Победителям достались новенькие автомобили «Джили Эмгранд Х7».

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