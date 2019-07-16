2019-07-16T12:45:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Крупные магазины будут обязаны продавать воду в стеклянных бутылках

Новшества коснулись и подгузников для взрослых
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Крупные магазины будут обязаны продавать воду в стеклянных бутылках.Крупные магазины будут обязаны продавать воду в стеклянных бутылках.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №53 от 25 июня внесло ряд изменений в ассортиментные перечни для магазинов. Постановление сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Вступает в силу после опубликования.

Главное новшество связано тем, что напитки в стеклянной таре выделили в отдельную категорию. Теперь универсальные продовольственные магазины площадью до 1000 кв. м обязаны иметь не менее двух видов безалкогольных напитков или минеральной воды в стеклянной таре, а более крупные (от 1000 до 3999 кв. м) - не менее трех. Такие же требования и для питьевой воды.

Для магазинов со специализированным и узкоспециализированным ассортиментом, а также комбинированным ассортиментом, киосков, павильонов наличие не менее двух видов напитков, минералки и воды в стеклянной таре обязательно в том случае, если их площадь свыше 200 кв. м.

Также в два раза сокращено количество видов свежих яблок, которые магазины должны предлагать в сезон с августа по май.

В непродовольственных магазинах в отдельную категорию выделены подгузники для взрослых. Магазины площадью до 500 кв. метров должны иметь в ассортименте минимум одно наименование, свыше 500 кв. м - минимум два. Одноразовые гигиенические впитывающие пеленки магазины должны продавать минимум одно наименование вне зависимости от торговой площади.

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