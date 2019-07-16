КП Беларусь
В Барановичах 70 человек эвакуировали из «заминированного» железнодорожного вокзала
Лжеминера задержали
Здание вокзала "Барановичи-Полесские". Фото: Intex-press
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Ориентировочно в 11.30 в милицию от неизвестного поступило сообщение о «минировании» железнодорожного вокзала в Барановичах. На место происшествия выбыли следственно-оперативная группа, сотрудники транспортной милиции (ОВДТ). Из здания вокзала эвакуировали 70 человек.
- Вскоре был задержан 39-летний мужчина, он звонил из таксофона, - сообщила в своем Телеграм-канале официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Напомним, на этой неделе похожий случай был в Минске, когда на электронные адреса областных комитетов БРСМ поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Таким лжеминерам может грозить до семи лет лишения свободы.