2019-07-16T14:06:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Что это значит? В Беларуси появился 300-метровый рисунок на поле

16 июля на одном из полей в Копыльском районе Минской области появился огромный рисунок. Необычный 300-метровый объект появился на участке площадью в 3 гектара
Захар ПЛАТОНОВ
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Чтобы понять, что это за находка, над полем пришлось поднять дрон на высоту 500 метров.Чтобы понять, что это за находка, над полем пришлось поднять дрон на высоту 500 метров.
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Чтобы понять, что это за находка, над полем пришлось поднять дрон на высоту 500 метров. Именно так удалось установить, что этот рисунок – не что иное, как изображение гигантского скрипичного ключа.

Появление подобных объектов в мире не редкость. Самый известный случай произошел в 1980-х гг. в Англии, когда на полях зрелой пшеницы было замечено около 500 загадочных кругов и пиктограмм. Изучением их природы и установлением происхождения занимаются специалисты-цереологи. В данном случае, правда, за помощью к ним обращаться не пришлось. Авторы 300-метрового скрипичного ключа раскрыли тайну появления этого знака. Таким образом организаторы фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» решили отметить начало юбилейного пятого сезона в Минске.

Первый из шести запланированных минских концертов юбилейного фестиваля, который неизменно проводится при поддержке компании velcom | A1, состоится уже в эту субботу 20 июля. Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь под управлением народного артиста Беларуси Александра Анисимова продолжит добрую традицию и откроет новый цикл классических концертов под открытым небом у минской Ратуши.

В исполнении оркестра можно будет услышать произведения известных композиторов разных эпох и стран: от Чайковского до Легара, от Монюшко до Кортеса и от Кальмана до Дунаевского. Бесплатный концерт для всех желающих начнется в 20:30 и продолжится до 23:00.

В этом году «Классика у Ратуши с velcom | A1» проводится уже в пятый раз. В честь юбилея концерты фестиваля проходят сразу в пяти областных городах Беларуси: Витебске, Бресте, Гомеле, Гродно и Минске. Минская серия «классических суббот» стартует 20 июля и продлится до 31 августа.

В Беларуси появился 300-метровый рисунок на поле.

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