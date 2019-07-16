2019-07-16T13:57:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске бывший лифтер воровал катушки от лифта

Из-за него жителям Октябрьского района Минска периодически приходилось ходить по лестницам пешком
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минске парень похищал детали лифтовых механизмов. Фото: Октябрьский РУВД Минска.В Минске парень похищал детали лифтовых механизмов. Фото: Октябрьский РУВД Минска.
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С начала лета в Октябрьском районе Минска подозрительно часто начали случаться перебои в работе лифтов. Оказалось, лифты ломались не просто так - кто-то похищал катушки тормоза из машинного отделения.

Вскоре сотрудники Октябрьского РУВД Минска вычислили вора. Им оказался 22-летний неработающий. Молодой человек раньше работал на предприятии по обслуживанию лифтов, поэтому знал, как проникнуть в машинное отделение и какие именно детали представляют ценность для скупщиков вторсырья. Задержали его с поличным - при попытке раскурочить лифтовой механизм в одном из домов по улице Могилевской, сообщает группа информации и общественных связей Октябрьского РУВД Минска.

Всего своими действиями молодой человек причинил ущерб более чем на 500 рублей. Выясняется, причастен ли он к хищениям катушек в других районах Минска. Раньше парень к уголовной ответственности не привлекался.

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