В Минске бывший лифтер воровал катушки от лифта

Изменить размер текста: A A

С начала лета в Октябрьском районе Минска подозрительно часто начали случаться перебои в работе лифтов. Оказалось, лифты ломались не просто так - кто-то похищал катушки тормоза из машинного отделения.

Вскоре сотрудники Октябрьского РУВД Минска вычислили вора. Им оказался 22-летний неработающий. Молодой человек раньше работал на предприятии по обслуживанию лифтов, поэтому знал, как проникнуть в машинное отделение и какие именно детали представляют ценность для скупщиков вторсырья. Задержали его с поличным - при попытке раскурочить лифтовой механизм в одном из домов по улице Могилевской, сообщает группа информации и общественных связей Октябрьского РУВД Минска.

Всего своими действиями молодой человек причинил ущерб более чем на 500 рублей. Выясняется, причастен ли он к хищениям катушек в других районах Минска. Раньше парень к уголовной ответственности не привлекался.