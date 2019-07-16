2019-07-16T14:21:25+03:00
Общество
КП Беларусь

В ночь на 17 июля можно увидеть частное лунное затмение!

Наблюдать затмение можно будет невооруженным глазом, если небо будет чистым
Алиса МИЕЛОФОН
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Тень от Земли закроет лунный диск не полностью. Фото: astrobel.ru.Тень от Земли закроет лунный диск не полностью. Фото: astrobel.ru.
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Если облака не закроют небо, жители Беларуси в ночь с 16 на 17 июля смогут наблюдать лунное затмение. Затмение будет частным – это значит, что тень Земли закроет Луну не полностью.

«Небесный аттракцион» будет длиться 5 часов 34 минуты. Если в самом начале затмения легкую тень на диске Луны можно будет разглядеть только при помощи аппаратуры, то примерно с 23 часов наползание тени на Луну будет очень хорошо видно невооруженным глазом.

Кроме белорусов, наблюдать затмение смогут жители Африки, Австралии, Индонезии, Южной Америки и большей части России. А вот на Дальнем Востоке и в Северной Америке затмения видно не будет, сообщает astrobel.ru. Там же приводится хронология лунного затмения:

21:25 - восход Луны 16 июля

21:34 - заход Солнца 16 июля

21:44 - начало полутеневого затмения Луны (полутеневая фаза затмения)

23:04 - начало частного лунного затмения (Луна начнет входить в тень Земли)

00:31 - момент наибольшей фазы частного лунного затмения (Луна будет наиболее близко находится к центру земной тени)

02:00 - завершение частного затмения (Луна полностью выйдет из земной тени)

03:18 - окончание полутеневого лунного затмения. Затмение завершено.

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