2019-07-16T16:19:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Двухлетнему мальчику отрубило палец на площадке уличных тренажеров

Произошло это в Ивье
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В Ивье следователи выясняют обстоятельства травмирования малолетнего. Фото: sk.gov.byВ Ивье следователи выясняют обстоятельства травмирования малолетнего. Фото: sk.gov.by
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Вечером 15 июля в больницу города Ивье с отчленением пальца правой кисти был доставлен двухлетний мальчик. Для оказания специализированной помощи его оперативно перевели в медицинское учреждение Гродно. Следователи установили, что ребенок получил травму около 19 часов, находясь на специализированной тренажерной площадке во дворе жилого сектора: поместил руку в тренажер, на котором занимался 9-летний мальчик. Мама пострадавшего находилась рядом.

При осмотре места происшествия следователи выяснили, что тренажерная площадка оборудована надлежащим образом, целостность конструкций не нарушена. К травмированию привела личная неосторожность ребенка, отсутствие действенного контроля за ним со стороны матери, сообщает сайт Следственного комитета. Мальчик воспитывается в благополучной семье, которая характеризуется положительно.

Проверка продолжается. В ее рамках проводится судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются взрослы и дети, ставшие очевидцами происшествия, изъята для изучения техническая документация на тренажерную площадку, выясняются все причины и условия, приведшие к этому.

Во избежание подобных случаев следователи рекомендуют родителям ответственнее относиться к исполнению своих обязанностей. Безопасность детей, их жизнь и здоровье во многом зависят от действий взрослых.

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