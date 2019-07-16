2019-07-16T17:53:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Пенсионерку из Дятловского района, которая месяц назад ушла за ягодами, нашли мертвой

Смерть женщины не носит криминальный характер
Алиса МИЕЛОФОН
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Пожилую женщину, которая месяц назад ушла за ягодами, нашли мертвой. Фото: УВД Гродненского облисполкома.Пожилую женщину, которая месяц назад ушла за ягодами, нашли мертвой. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
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Жительницу деревни Литаворцы Дятловского района Елену Александровну Муху искали почти месяц. 76-летняя пенсионерка ушла в лес за ягодами и не вернулась. Тревогу забила ее дочь, которая приехала к матери погостить и не нашла ее дома.

«На поиски старушки были ориентированы правоохранители, активно помогала общественность, но первоначальные мероприятия результатов не дали», - рассказал заместитель начальника УУР УВД Гродненского облисполкома Андрей Кудрицкий.

Тело женщины обнаружили на поле примерно за двадцать километров от дома. Ее смерть не носит криминальный характер. По предварительной информации пенсионерке стало плохо, поблизости не оказалось никого, кто мог бы помочь пенсионерке.

«Собираясь в лес, людям, особенно преклонного возраста, целесообразно оповестить родственников, при их отсутствии - соседей, взять с собой мобильный телефон», напомнил Андрей Кудрицкий.

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