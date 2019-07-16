Погода в Беларуси на 17 июля: грянут дожди

На этой неделе зонтики не будут лишними. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но днем будет вполне тепло

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17 июля в Беларуси будет преобладать облачная погода. На большей части страны пройдут дожди, в отдельных районах - грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8...+14°С, максимальная днем +16...+22°С. Атмосферное давление будет падать.

18 июля ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +8...+14°С, максимальная днем от +15°С по северо-востоку до +23°С по юго-западу страны, информирует Белгидромет.

Ранее синоптики сообщали, что к концу недели вернется теплая погода.