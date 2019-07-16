В Славгороде мужчина украл корову, чтобы возместить ущерб за совершенную ранее кражу

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3 июля жители деревни Безуевичи Славгородского района увидели странную картину: мужчина в камуфляжной форме и маске ведет по улице корову в направлении леса. Убедившись, что животное было похищено из сарая фермы, сельчане позвонили в милицию.

На следующий день в ходе осмотра территории в лесу был обнаружен рюкзак с камуфляжной формой и маской. Неподалеку нашлась и корова, привязанная к дереву.

Оперативникам стало известно, что данное преступление мог совершить 40-летний житель соседней деревни. В ходе допроса мужчина пояснил, что хотел похитить корову для последующей ее продажи, однако, испугавшись, что он был замечен, оставил животное и рюкзак с вещами в лесу, а сам скрылся.

Дальше установлено, что в отношении мужчины в июне было возбуждено уголовное дело за кражу батарей из Славгородского РайПО. Следствием, учитывая личность и семейное положение обвиняемого, была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, с целью предоставления возможности мужчине трудоустроиться и возместить причиненный ущерб. Однако обвиняемый не сделал должных выводов и повторно совершил кражу. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (кража и кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет.