2019-07-16T18:18:43+03:00
Минск
КП Беларусь

По указу Лукашенко из бюджета Минска профинансируют строительство жилья и инфраструктуры в городах-спутниках

А контролировать все будет Миноблисполком
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко приказал профинансировать из бюджета столицы строительство в Дзержинске, Заславле, Логойске, Фаниполе, Смолевичах и Руденске.Лукашенко приказал профинансировать из бюджета столицы строительство в Дзержинске, Заславле, Логойске, Фаниполе, Смолевичах и Руденске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В пресс-службе главы государства сообщают о том, что Александр Лукашенко подписал документ, определяющий вектор дальнейшего развития городов-спутников.

Так президентом был подписан указ под номером 267, согласно которому разработкой генпланов городов-спутников (Прим.: городов, находящихся вблизи мегаполиса) будут заниматься соответствующие службы Минского облисполкома.

– Данный указ преследует цель дальнейшего развития городов-спутников белорусской столицы, а это: Дзержинск, Заславль, Логойск, Фаниполь, Смолевичи и Руденск, – уточнили в пресс-службе. – Так как «спутники» располагаются территориально в Минщине, то отвечать и разрабатывать их генпланы будет Миноблисполком.

Что касается финансовой стороны вопроса, то для этого также был подписан во вторник, 16 июля, отдельный документ. Указ президента определяет, что строительство жилья, социальных и инженерных объектов, а также транспортной инфраструктур будет финансироваться из бюджета Минска.

О каких суммах идет речь, пока не сообщается?

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