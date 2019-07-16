За погоню со стрельбой в Чечерском районе водителя приговорили к 2,5 года

Во время погони инспекторы прострелили колесо и радиатор, чтобы остановить груженый «ЗИЛ». Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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Погоня со стрельбой произошла на территории Чечерского районав еще в апреле 2019 года, напомнили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома. Сотрудники Госавтоиснпекции увидели на дороге между Волосовичами и Полесьем проезжающий грузовик «ЗИЛ 131». У машины не были включены габаритные огни и ближний свет, поэтому гаишники попробовали остановить грузовик. Но водитель на машине, доверху груженой «черным ломом», попробовал уйти от преследования.

– Началась погоня, мужчина за рулем грузовика делал все, чтобы скрыться: он вилял по дороге, блокируя машину ГАИ, игнорировал маячки и предупреждения в громкоговоритель, даже, услышав четыре предупредительных выстрела, не стал останавливаться. Поэтому инспектору пришлось выстрелить по машине, – поделились правоохранители.

Можно сказать, что водитель произвел вынужденную остановку: машина не могла дальше ехать с простреленными левым передним колесом и радиатором.

Водитель, 24-летний житель райцентра, был задержан. Мужчина был без водительских прав, документов на авто и на груз. Против него было возбуждено уголовное дело.

И вот в Чечерском суде огласили на днях приговор: перевозчика металлолома осудили на 2 года и 6 месяцев заключения в исправительной колонии в условиях общего режима. Грузовик будет конфискован в госбюджет. Обвиняемого арестовали в зале суда.

Приговор еще может быть обжалован.