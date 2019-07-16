68-летний дальнобойщик-литовец выехал на встречку на М3: есть погибший

Изменить размер текста: A A

Страшное ДТП с участие большегруза произошло на автомагистрали М3 в понедельник, 15 июля, информируют в пресс-службе МВД Беларуси.

Вечером примерно в 20.00 часов на 180 километре автодороги направлением Минск – Витебск столкнулись фура «ДАФ» и легковушка «ВАРТБУРГ». За рулем большегруза ехал пожилой дальнобойщик – 68-летний гражданин Литвы. Легковым авто управлял белорусский гражданин, 78-летний пенсионер.

– В результате аварии смертельные травмы получил водитель легковушки. Мужчина 1941 года рождения скончался на месте ДТП до прибытия медиков. Пенсионер в момент столкновения не был пристегнут ремнем безопасности, – уточнили в пресс-службе.

В Госавтоинспекции напоминают, что при нарушении правил пользования ремнями безопасности грозит штраф – 1 базовая величина или от 2 до 5 базовых при повторном нарушении. Это касается также и пассажиров: им грозит в противном случае предупреждение или штраф от 1 до 6 базовых.

– Но пристегивается ремнем следует все-таки не для инспекторов, а для того, чтобы сберечь свою жизнь и здоровье, – напомнили в пресс-службе.