«Рассадил коноплю под кустами и в высокой траве»: в Узденском районе минчанин прятал наркопроизводство

Мужчина сушил и хранил марихуану буквально по всему дому. Фото: УВД Миноблисполкома.

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Правоохранители в Узденском районе обнаружили в одном из дачных товариществ незаконное «растениеводство», сообщают в пресс-службе.

На любви к опасным растениям попался 30-летний житель столицы. Мужчина рассадил на своем и соседском дачном участках кустики конопли, а в доме хранил готовую к употреблению марихуану.

– Чтобы спрятать «производство» минчанин постарался законспирировать кустики. Коноплю он тщательно распределил по двум участкам одиночной рассадой. Опасную растительность укрывали деревья, высокая трава, а один куст рос среди полезных овощей в теплице, – рассказали в пресс-службе.

Всего на участке было обнаружено девять незаконных кустов. Но и в дачном домике оперативников ждал «улов»: трехлитровая банка доверху наполненная марихуаной.

– В доме высушенная конопля была повсюду: остатки были найдены и в диване, и во всевозможных шкафчиках, на полках, в свертках, на чердаки. Усыпанным марихуаной был буквально каждый угол квартиры, – уточнили правоохранители.

Сам злоумышленник рассказал, что выращивал все для личных нужд. И, судя по найденному урожаю, заготавливал «травку» он довольно продолжительное время. Против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет заключения.