В Пружанах спасатели вывели из огня молодую маму с 3-месячным ребенком

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Возгорание произошло в районном центре во вторник, 16 июля, информируют в пресс-службе УМЧС Брестской области.

Сообщение о ЧС поступило на телефон дежурного утром около 10.45 часов. Очевидцы сообщили о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажки на улице Урбановича.

– Прибывшие к месту спасатели обнаружили плотное задымление – пожар пылал в квартире. Дверь была открыта, но хозяев: 33-летнего мужчины и его 36-летнего брата, дома не было, они находились на работе, – рассказали в пресс-службе.

Однако помощь потребовалась другим жильцам дома: спуститься по лестнице с помощью кислородных масок пожарные помогли 25-летней маме с 3-месячным грудничком. Кроме того, из подъезда были эвакуированы четверо взрослых и 11-летний школьник.

– Спасенных на месте осмотрели медики, госпитализация им не потребовалась, – уточнили в УМЧС.

Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. Огонь повредил квартиру на первом этаже: полностью сгорела кровать, матрац, постельное белье, другое имущество. Причина устанавливается.