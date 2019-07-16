«Пенсионер не видел студента, студент –машину»: ГАИ опубликовала видео ДТП в Гродно

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В Госавтоинспекции Гродно напомнили о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода, которое произошло в областном центре 7 июля.

Поздно вечером, примерно в 22.00 часов, в ДТП попали 78-летний водитель и 17-летний студент. Водитель, управляя легковушкой «Рено», ехал от улицы Домбровского в сторону БЛК. Молодой человек спешил перейти дорогу по пешеходному переходу: он шел в наушниках и забыл посмотреть по сторонам.

– Участники дорожного движения не заметили друг друга из-за и произошел наезд. Видео аварии полезно для просмотра как водителям, так и пешеходам. Это наглядный пример непростительных ошибок на дороге, – объяснили в пресс-службе.

К счастью в ДТП студент отделался легкими повреждениями: ушибами и ссадинами ног и рук. Но ему все же потребовалась госпитализация.

По факту ДТП идет проверка.