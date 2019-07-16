Минчанин «сцепил» в ночном клубе девушек и избил парней, которые тоже захотели с ними познакомиться

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло на днях рядом с одним из ночных клубов Минска, сообщают в ГУВД Мингорисполкома.

В Московском районе столицы оперативники задержали 31-летнего дебошира. Как стало известно правоохранителям, мужчина пришел в клуб с друзьями. Затем он познакомился там с двумя девушками и, уговорив дам уехать с ним на такси, поспешил уйти с ними из заведения.

Однако на улице все пошло не так, как уже мечталось минчанину… На дороге стояло авто и несколько мужчин. И, как только из клуба показались «девочки», появились новые охотники завести знакомство. Однако минчанину это не понравилось.

– Мужчина грубо набросился и избил двух парней, которые тоже проявили интерес к девушкам, а когда им на помощь выбежал водитель авто избил и его. Одним ударом ноги он сделал вмятину в машине. И утихомирить дебошира смогли только правоохранители, – уточнили в пресс-службе.

Дело передано на правовую оценку.