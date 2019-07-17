2019-07-17T10:02:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчане смогут заказать онлайн-жировки и сохранить 4,5 тонны бумаги в месяц

Жители Минска могут перейти на электронные жировки, заказав их на сайте Единого расчетно-справочного центра столицы
Эвика ОТТО
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Жители Минска могут перейти на электронные жировки, заказав их на сайте Единого расчетно-справочного центра Минска.Жители Минска могут перейти на электронные жировки, заказав их на сайте Единого расчетно-справочного центра Минска.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Преимущество таких квитанций в том, что их можно получать в любой точке мира и, соответственно, оплачивать. Немаловажный фактор также - экономия бумаги. Только на печать жировок для жителей Минска уходит 4,5 тонны бумаги в месяц. К слову, в Минске уже 10 тысяч жителей получают в электронном виде квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Чтобы подключить такую услугу, собственнику жилья необходимо заполнить несложную форму в личном кабинете пользователя на сайте Единого расчетно-справочного центра Минска. Специалисты обещают, что в течение трех дней на электронную почту, указанную при регистрации, придет сообщение о статусе заявки. Также жильцы вправе обратиться в расчетно-справочный центр по территориальной принадлежности жилого помещения с письменным заявлением. Рассылка извещений производится на электронный адрес плательщика автоматически после окончания начислений за отчетный период, пишет belta.by.

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