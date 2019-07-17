Лукашенко встретится с Путиным в Санкт-Петербурге

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Но Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся уже сегодня, 17 июля, на неформальной встрече - президенты посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. А 18 июля главы государств примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Запланировано время и для двусторонних переговоров Лукашенко и Путина. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства, сообщает belta.by.

Александра Лукашенко с Владимиром Путиным посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Сколько паломников из Беларуси приезжает на Валаам? (читать дальше)