2019-07-17T10:21:11+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко встретится с Путиным в Санкт-Петербурге

Рабочий визит президента Беларуси назначен на 18 июля
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Фото: Михаил Метцель/ТАССФото: Михаил Метцель/ТАСС
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Но Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся уже сегодня, 17 июля, на неформальной встрече - президенты посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. А 18 июля главы государств примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Запланировано время и для двусторонних переговоров Лукашенко и Путина. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства, сообщает belta.by.

Александра Лукашенко с Владимиром Путиным посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Сколько паломников из Беларуси приезжает на Валаам? (читать дальше)

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