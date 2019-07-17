На месте ДТП под Белоозерском поставили отбойник

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Барьерное ограждение установили возле мелиоративного канала, пишет «Солидарность». Отбойник стоит только на повороте грунтовой дороги, которая ведет из дачного поселка в Белоозерск. Здесь 7 июля случилось страшное ДТП - «Мерседес» съехал в водоем, погибли 5 человек, в том числе 3 ребенка.

Водитель авто задержан, это 31-летний житель Белоозерска. Установлено, что он был за рулем пьяным. В его машине ехало 10 человек, никто не был пристегнут. Мужчина задержан, дает показания. За ДТП в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более человек, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Тем временем ГАИ и Генпрокуратура обсуждают, как можно ужесточить наказание для пьяных водителей. Прозвучала даже идея пожизненно лишать таких водителей прав.