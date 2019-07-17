2019-07-17T11:43:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минском районе задержали наркоминера

В день 24-летний минчанин делал до ста закладок психотропов и марихуаны
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В Минском районе задержали накроминера. Фото: МВДВ Минском районе задержали накроминера. Фото: МВД
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Официально наркоминер работал менеджером в строительной фирме.

– За день дилер успевал сделать порядка 100 закладок на территории Смолевичского и Минского районов, в основном по 1 грамму. В тайниках нами обнаружено и изъято особо опасное психотропное вещество - мефедрон, общей массой около 9,8 грамм и не менее 100 грамм марихуаны. Также по месту жительства задержанного обнаружены фасовочные материалы и электронные весы. Задержанный рассказал, что распространял накркотики через интернет-магазин, – рассказал начальник УНиПТЛ УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович, сообщает сайт МВД.

Закладчика психотропов и марихуаны задержали сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минщины с коллегами из Минского РУВД з. Спецоперация проходила вблизи деревни Леонтьевичи Минского района при силовой поддержке ОМОНа.

В день 24-летний минчанин делал до ста закладок психотропов и марихуаны. Фото: МВД

В день 24-летний минчанин делал до ста закладок психотропов и марихуаны. Фото: МВД

Задержанный рассказал, что распространял накркотики через интернет-магазин. Фото: МВД

Задержанный рассказал, что распространял накркотики через интернет-магазин. Фото: МВД

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