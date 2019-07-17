СК о задержанных россиянах по делу о взрывах фейерверков 3 июля: «Расследование продолжается»

Как сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси, следствие предъявило им обвинение

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Следствие предъявило обвинение двум россиянам, арестованным по делу о взрывах фейерверочных изделий во время праздничного салюта в Минске 3 июля, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Сергей Аряев.

- Расследование продолжается. Все другие обстоятельства будут озвучены в установленном порядке, как только следствие сочтет это целесообразным и возможным, - рассказала "Комсомолке" официальный представитель Юлия Гончарова.

Напомним, трагедия произошла 3 июля. Наталья с дочкой наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена. К сожалению, спасти врачам женщину не удалось. СК возбудил уголовное дело. Были задержаны двое россиян. По словам главы СК, пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Иван Носкевич рассказал, что подозреваемые дают показания, сотрудничают со следствием.

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