В деле о взрыве на салюте двое новых подозреваемых

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- Двоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК (Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека). Еще два человека находятся в статусе подозреваемых, - сообщил Следственный комитет. - Проводятся следственные и иные процессуальные действия. Кроме того, специалистам поручено проведение взрывотехнической экспертизы для определения причины и механизма развития взрывов.

Кто эти два человека, которые находятся в статусе подозреваемых, неизвестно. По неофициальной информации, это белорусские военные.

СК также просит очевидцев, снимавшим моменты взрывов фейерверочных изделий на видео, связаться со следователями. Если у вас есть такие видео, позвоните по следующим телефонам: (017) 389-51-89, 389-53-63, 389-50-02.

Напомним, трагедия произошла 3 июля: во время салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. 64-летняя минчанка Наталья Максимчук, которая с дочкой наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь, получила травму, не совместимую с жизнью - осколок повредил женщине сонную артерию и другие магистральные сосуды. Спасти ее врачам не удалось. Девять человек получили ранения. Еще одна женщина получила черепно-мозговую травму легкой степени, упав, по ее словам, от взрывной волны. СК возбудил уголовное дело. Были задержаны двое россиян 28 и 25 лет - представители российской фирмы-поставщика, которые прибыли в Беларусь специально для того, чтобы оказать необходимую помощь в подготовке салюта. Их подозревали в нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как ранее рассказывал глава СК Иван Носкевич, пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества.

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