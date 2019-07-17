В Минске выпившие парни пытались угнать автомобиль на заправке

В настоящее время молодые люди находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Около 4 утра двое выпивших молодых людей находились на заправке и, проходя мимо стоянки, решили уехать оттуда на автомобиле. Злоумышленники стали дергать ручки автомобилей. «Опель Вектра» 1997 года выпуска оказался открытым и без сигнализации. Молодые люди решили толкать автомобиль в сторону Партизанского проспекта в надежде, что он заведется. Но у них ничего не получилось - и тогда они бросили «Опель» на проезжей части.

Об угоне в милицию сообщил владелец машины. Правоохранители выяснили, что угон пытались совершить жители Заводского района Минска: 20-летний грузчик, который, к слову, ранее уже был судим за кражу, хулиганство и угон, а также 19-летний безработный.

Материалы проверки переданы в Заводской (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигурантов. В настоящее время молодые люди находятся в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

- В Республике Беларусь предусмотрена уголовная ответственность за кражи и угон автомашин. В данном случае в действиях молодых людей усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренные частью 1 статьи 214 («Угон транспортного средства») Уголовного кодекса Республики Беларусь, - поясняет начальник районного управления полковник милиции Кирилл Кислов на сайте ГУВД Мингорисполкома. - Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.