В Минске запустили бесплатный шеринг зонтиков

Изменить размер текста: A A

Только представьте, что зонт можно взять в специальных корзинах или просто найти в городе, а когда погода улучшится, оставить на видном месте: у входа в кафе, на станцию метро, возле автобусной остановки или на лавочке. Схема напоминает аналогичные сервисы аренды самоката или авто. Отличие в том, что за зонты не нужно платить, а пользоваться ими можно в безлимитном режиме. Когда погода начнет капризничать снова, оставленный зонт поможет другому прохожему. При этом зонтики можно использовать не только как укрытие от дождя, но и как яркий аксессуар для стильных селфи, а фотографии обозначать хештегом #комфортныйзонтик.

В шеринге участвуют зонты трех цветов: белого, красного и желтого. В городе их легко узнать по надписи «Комфортный зонтик». Временные корзины с зонтами для шеринга разместили на «Комфортной аллее» по улице Комсомольской и у входа в центр продаж velcom | А1 на улице Интернациональная, 36-2.

- Запуск нашего шеринга зонтиков – это первый шаг на пути к тому, чтобы идея доступного всем без исключения проката стала частью социальной жизни Минска. Мы уверены, что эта активность придется по вкусу горожанам и позволит сделать наш город комфортнее, ярче и дружелюбнее в условиях непредсказуемой погоды, - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom | A1 Николай Бределев.

Более 100 зонтов уже гуляют по Минску, а еще через неделю их количество возрастет почти до 300: добавятся те, которые теперь украшают улицу Комсомольскую. Саму «Комфортную аллею» можно будет посетить до 21 июля включительно.