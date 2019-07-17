2019-07-17T13:15:07+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске запустили бесплатный шеринг зонтиков

Создатель аллеи с зонтами на Комсомольской velcom | A1 запустил шеринг зонтиков в Минске
Поделиться:
В Минске запустили бесплатный шеринг зонтиков.В Минске запустили бесплатный шеринг зонтиков.
Изменить размер текста:

Только представьте, что зонт можно взять в специальных корзинах или просто найти в городе, а когда погода улучшится, оставить на видном месте: у входа в кафе, на станцию метро, возле автобусной остановки или на лавочке. Схема напоминает аналогичные сервисы аренды самоката или авто. Отличие в том, что за зонты не нужно платить, а пользоваться ими можно в безлимитном режиме. Когда погода начнет капризничать снова, оставленный зонт поможет другому прохожему. При этом зонтики можно использовать не только как укрытие от дождя, но и как яркий аксессуар для стильных селфи, а фотографии обозначать хештегом #комфортныйзонтик.

В шеринге участвуют зонты трех цветов: белого, красного и желтого. В городе их легко узнать по надписи «Комфортный зонтик». Временные корзины с зонтами для шеринга разместили на «Комфортной аллее» по улице Комсомольской и у входа в центр продаж velcom | А1 на улице Интернациональная, 36-2.

- Запуск нашего шеринга зонтиков – это первый шаг на пути к тому, чтобы идея доступного всем без исключения проката стала частью социальной жизни Минска. Мы уверены, что эта активность придется по вкусу горожанам и позволит сделать наш город комфортнее, ярче и дружелюбнее в условиях непредсказуемой погоды, - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom | A1 Николай Бределев.

Более 100 зонтов уже гуляют по Минску, а еще через неделю их количество возрастет почти до 300: добавятся те, которые теперь украшают улицу Комсомольскую. Саму «Комфортную аллею» можно будет посетить до 21 июля включительно.

Зонт можно взять в специальных корзинах или просто найти в городе, а когда погода улучшится, оставить на видном месте.

Зонт можно взять в специальных корзинах или просто найти в городе, а когда погода улучшится, оставить на видном месте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минчанин расстрелял чужой автомобиль из пневматики
Подростков, которые забрали бесхозную сумку, задержали
После утреннего ливня затопило Брест
Два поля конопли уничтожили в Березовском районе
В Минске закроют несколько выходов на «Октябрьской» и «Востоке»
В Минске выпившие парни пытались угнать автомобиль на заправке
В деле о взрыве на салюте двое новых подозреваемых
СК о задержанных россиянах по делу о взрывах фейерверков 3 июля: «Расследование продолжается»
В Минском районе задержали наркоминера
На месте ДТП под Белоозерском поставили отбойник
Лукашенко встретится с Путиным в Санкт-Петербурге
Минчане смогут заказать онлайн-жировки и сохранить 4,5 тонны бумаги в месяц
Минчанин подцепил в ночном клубе девушек и избил парней, которые тоже захотели с ними познакомиться
«Пенсионер не видел студента, студент - машину»: ГАИ опубликовала видео ДТП в Гродно
В Пружанах спасатели вывели из огня молодую маму с 3-месячным ребенком
«Рассадил коноплю под кустами и в высокой траве»: в Узденском районе минчанин прятал наркопроизводство
68-летний дальнобойщик-литовец выехал на встречку на М3: есть погибший
100 000 рублей выиграла покупательница «Евроопт» из Шарковщинского района
За погоню со стрельбой в Чечерском районе водителя приговорили к 2,5 года заключения
По указу Лукашенко из бюджета Минска профинансируют строительство жилья и инфраструктуры в городах-спутниках
В Славгороде мужчина украл корову, чтобы возместить ущерб за совершенную ранее кражу
Погода в Беларуси на 17 июля: грянут дожди