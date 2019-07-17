В Минске закроют несколько выходов на «Октябрьской» и «Востоке»

С 17 июля по 2 августа не все выходы на станциях метро будут доступны для пассажиров. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

С 17 июля по 2 августа не все выходы на станциях метро будут доступны для пассажиров

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В Минском метрополитене сообщили о закрытии двух выходов на станции «Восток» и одного на «Октябрьской».

На «Октябрьской» будут идти ремонтные работы по реконструкции ногоочистительных решеток спуска в метро №2-2 с 18 июля по 27 июля.

На станции «Восток» будет временно закрыт выход №2-2 с 17 по 27 июля. Планировать свой маршрут придется и с 22 июля по 2 августа: в это время будет закрыт выход №4-2 на «Востоке». Здесь будут облицовывать стены, ремонтировать парапет и ступени, пишет belta.by.

Минский метрополитен приносит свои извинения за временные неудобства.