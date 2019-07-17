2019-07-17T15:19:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Два поля конопли уничтожили в Березовском районе

Вес запрещенного урожая составил около полтонны
Кристина СУШКЕВИЧ
Поделиться:
Два поля конопли уничтожили в Березовском районе.Два поля конопли уничтожили в Березовском районе.
Изменить размер текста:

Спецоперацию «МАК» сотрудники РОВД провели в деревне Хрисо. На одном из пустырей росла дикорастущая конопля. Милиция выкорчевала запрещенное растение - его вес 200 кг. В тот же день было обнаружено еще одно поле с наркотическим растением. Его также уничтожили. Суммарный вес урожая - около полтонны.

- В отношении нарушителей составлено 45 протоколов по ст. 16.1 КоАП, - отметили в УВД, сообщает belta.by. - За посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, грозит штраф в размере до 20 базовых величин (одна базовая - 25,5 рублей).

За время действия спецпрограммы обнаружено 195 участков произрастания мака и конопли на площади в 74 тысячи квадратных метров. Ликвидировано около 30 тонн наркосодержащих растений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минчанин расстрелял чужой автомобиль из пневматики
Подростков, которые забрали бесхозную сумку, задержали
После утреннего ливня затопило Брест
В Минске закроют несколько выходов на «Октябрьской» и «Востоке»
В Минске запустили бесплатный шеринг зонтиков
В Минске выпившие парни пытались угнать автомобиль на заправке
В деле о взрыве на салюте двое новых подозреваемых
СК о задержанных россиянах по делу о взрывах фейерверков 3 июля: «Расследование продолжается»
В Минском районе задержали наркоминера
На месте ДТП под Белоозерском поставили отбойник
Лукашенко встретится с Путиным в Санкт-Петербурге
Минчане смогут заказать онлайн-жировки и сохранить 4,5 тонны бумаги в месяц
Минчанин подцепил в ночном клубе девушек и избил парней, которые тоже захотели с ними познакомиться
«Пенсионер не видел студента, студент - машину»: ГАИ опубликовала видео ДТП в Гродно
В Пружанах спасатели вывели из огня молодую маму с 3-месячным ребенком
«Рассадил коноплю под кустами и в высокой траве»: в Узденском районе минчанин прятал наркопроизводство
68-летний дальнобойщик-литовец выехал на встречку на М3: есть погибший
100 000 рублей выиграла покупательница «Евроопт» из Шарковщинского района
За погоню со стрельбой в Чечерском районе водителя приговорили к 2,5 года заключения
По указу Лукашенко из бюджета Минска профинансируют строительство жилья и инфраструктуры в городах-спутниках
В Славгороде мужчина украл корову, чтобы возместить ущерб за совершенную ранее кражу
Погода в Беларуси на 17 июля: грянут дожди