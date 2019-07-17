Два поля конопли уничтожили в Березовском районе

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Спецоперацию «МАК» сотрудники РОВД провели в деревне Хрисо. На одном из пустырей росла дикорастущая конопля. Милиция выкорчевала запрещенное растение - его вес 200 кг. В тот же день было обнаружено еще одно поле с наркотическим растением. Его также уничтожили. Суммарный вес урожая - около полтонны.

- В отношении нарушителей составлено 45 протоколов по ст. 16.1 КоАП, - отметили в УВД, сообщает belta.by. - За посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, грозит штраф в размере до 20 базовых величин (одна базовая - 25,5 рублей).

За время действия спецпрограммы обнаружено 195 участков произрастания мака и конопли на площади в 74 тысячи квадратных метров. Ликвидировано около 30 тонн наркосодержащих растений.