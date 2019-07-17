2019-07-17T15:15:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

После утреннего ливня затопило Брест

Во время обильных дождей ливневки в центре города не успевают быстро отводить воду
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Проспект Машерова после ливня. Фото: «Дорожный патруль Брест»Проспект Машерова после ливня. Фото: «Дорожный патруль Брест»
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Дождей в Бресте ждали давно: после длительной засухи в городе выгорела вся трава, а молодые деревца, посаженные к 1000-летию города, начали желтеть и чахнуть. И вот пришли дожди, но по принципу "то пусто, то густо": 17 июля после утреннего ливня случился потоп. Для брестчан это не в новинку - обильные осадки часто вызывают подтопления в центре города.

Ровно год назад Брест терпел настоящее стихийное бедствие. Тогда на один квадратный метр пришлось 47 литров воды! Этим летом ситуация не такая катастрофическая, но показывает, что ситуация не изменилась - канализация не справляется. Вода уходит только спустя некоторое время, но во время дождя машины рискуют превратиться в батискафы.

Автомобилистам не повезло оказаться в разгар дождя в центре города. Фото: «Дорожный патруль Брест»

Автомобилистам не повезло оказаться в разгар дождя в центре города. Фото: «Дорожный патруль Брест»

Традиционный потоп на Гоголя. Фото: brestcity.com

Традиционный потоп на Гоголя. Фото: brestcity.com

- Пять лет назад на центральных улицах города (в том числе на Гоголя) был установлен новый коллектор с вдвое большим диаметром. Аналогичная модернизация была проведена на Красногвардейской, в районе ул. Щорса и Клары Цеткин. Системы работают в штатном режиме, но иногда стихия преподносит сюрпризы, последствия которых не всегда удается оперативно устранить, - так в прошлом году Брестское ЖКХ отвтеило на претензии по поводу работы ливневок.

К вечеру 17 июля в Бресте снова обещают дождь. По данным Белгидромета, грозы и ливни возможны и в других регионах страны. В прогнозе погоды они есть до 20 июля. На 18 июля Белгидромет опубликовал предупреждение о сильных дождях на северо-востоке страны.

Улицу Гоголя после ливня можно разве что переплыть. Фото: «Дорожный патруль Брест»

Улицу Гоголя после ливня можно разве что переплыть. Фото: «Дорожный патруль Брест»

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