Подростков, которые забрали бесхозную сумку, задержали
Несовершеннолетние минчане нашли дамскую сумочку в автобусе и спросили у пассажиров, чья это сумка. Ответа не было, поэтому парни вышли из общественного транспорта с находкой.
Хозяйкой сумки оказалась 76-летняя минчанка, она же и сообщила о пропаже. По ее словам, в сумке лежали 500 рублей, 30 долларов и мобильный телефон.
Как выяснилось, парни решили разделить содержимое сумки. Но один из товарищей обманул другого, присвоив найденный конверт с деньгами.
Потом молодые люди решили вернуть сумку за вознаграждение и связались с дочерью пенсионерки.
Как сообщили в Центральном РУВД Минска, деньги, которые забрал один из парней, он потратил на развлечения в одной из кальянных Минска. На данный момент в отношении его действует мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении, сообщает ГУВД Мингорисполкома.