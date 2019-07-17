Подростков, которые забрали бесхозную сумку, задержали

В Минске подростки нашли бесхозную сумку и забрали деньги себе. Фото: Сергей ГАПОН

Один из парней присвоил себе 500 рублей и 30 долларов

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Несовершеннолетние минчане нашли дамскую сумочку в автобусе и спросили у пассажиров, чья это сумка. Ответа не было, поэтому парни вышли из общественного транспорта с находкой.

Хозяйкой сумки оказалась 76-летняя минчанка, она же и сообщила о пропаже. По ее словам, в сумке лежали 500 рублей, 30 долларов и мобильный телефон.

Как выяснилось, парни решили разделить содержимое сумки. Но один из товарищей обманул другого, присвоив найденный конверт с деньгами.

Потом молодые люди решили вернуть сумку за вознаграждение и связались с дочерью пенсионерки.

Как сообщили в Центральном РУВД Минска, деньги, которые забрал один из парней, он потратил на развлечения в одной из кальянных Минска. На данный момент в отношении его действует мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении, сообщает ГУВД Мингорисполкома.