Минчанин расстрелял чужой автомобиль из пневматики

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23-летний житель Первомайского района купил себе пневматический пистолет и решил похвастаться перед другом, который пришел к нему в гости. Он открыл окно и сделал несколько выстрелов в сторону стоянки. В итоге пули попали в один из автомобилей, припаркованных во дворе дома. В результате обстрела повреждены боковое, лобовое стекла, крыша и люк. Материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта, пишет сайт ГУВД Мингорисполкома.