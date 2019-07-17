2019-07-17T16:06:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин расстрелял чужой автомобиль из пневматики

Теперь хозяин авто требует 2000 долларов за повреждения
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Теперь хозяин авто требует 2000 долларов за повреждения. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Теперь хозяин авто требует 2000 долларов за повреждения. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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23-летний житель Первомайского района купил себе пневматический пистолет и решил похвастаться перед другом, который пришел к нему в гости. Он открыл окно и сделал несколько выстрелов в сторону стоянки. В итоге пули попали в один из автомобилей, припаркованных во дворе дома. В результате обстрела повреждены боковое, лобовое стекла, крыша и люк. Материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта, пишет сайт ГУВД Мингорисполкома.

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