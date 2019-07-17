2019-07-17T17:05:51+03:00
Общество
КП Беларусь

В Каталонии спасатели искали белоруса в море, а он оказался в борделе

Даже вертолет Гражданской авиации отправился в бухту на поиски туриста
Эвика ОТТО
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В Каталонии спасатели искали белоруса в море, а он оказался в борделе.В Каталонии спасатели искали белоруса в море, а он оказался в борделе.Фото: Эвика ОТТО
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Морская служба спасения, пожарные и полиция Каталонии отправились на поиски белорусского туриста вечером 13 июля. Как выяснилось, вместе с друзьями белорус пошел купаться на пляж Росас побережья Коста-Брава. Его товарищи видели, как он зашел в море и не выходил оттуда. Они забили тревогу и позвонили спасателям. Когда белорусского туриста уже начали искать с вертолета спасатели, он позвонил друзьям и сообщил, что уехал в бордель в Ла-Хонкер на такси.

Теперь власти Каталонии должны решить, кто будет оплачивать такую масштабную спасательную операцию белорусского туриста, пишет cronicaglobal.elespanol.com.

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