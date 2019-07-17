Лихачу на Infiniti дали 2 года ограничения свободы за продажу нерабочих айфонов

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Бывший футболист «Минска» Илья Лухвич прославился тем, что грубо нарушал ПДД, катаясь на своем Infiniti. Лихач выезжал на встречную, оскорблял других водителей, заезжал на тротуар. Все это выкладывал в Instagram. Но позже выяснилось, что против него и его девушки возбуждено уголовное дело совсем по другой причине. Пара обвинялась в мошенничестве при торговле айфонами. Они покупали неисправные смартфоны, а потом продавали их через интернет, указывая в объявлениях «работает идеально». Следствие предполагает, что при продаже смартфонов молодые люди показывали свой - рабочий - телефон, а после меняли его на неисправный. Каждый айфон покупали в среднем за 150 долларов, а продавали примерно за 300 .

Илья Лухвич получил 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, а его девушка - 1 год 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Адвокат Лухвича сообщил, что подсудимые согласны с решением суда, сообщает tribuna.com.

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