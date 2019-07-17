Семилетний мальчик попал под машину в Мозыре

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Случай произошел 16 июля около полудня во дворе дома по улице Нефтестроителей. 41-летний мужчина управлял своим автомобилем, когда на дорогу неожиданно выбежал мальчик, водитель не успел затормозить и сбил ребенка.

На место происшествия приехала скорая помощь. Мальчика госпитализировали в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка, пишет gomel.mvd.gov.by.